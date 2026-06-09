生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、照明ブランド「Luminous（ルミナス）LED」から「LEDコンパクトシーリングライト Vitz nano（ヴィッツ ナノ）」を、6月9日にドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店、通販サイトで発売する。国際的な水銀規制の流れを受け、来年末までに一般照明用蛍光灯の製造・輸入終了が予定されており、LED照明への切り替えが加速している。昨年5月発売の「Vit