“労働者の街”大阪市西成区。その象徴だった「あいりん総合センター」の建物本体の解体工事が始まりました。 1970年に開設された「あいりん総合センター」は、2019年、耐震性を理由に建て替えが決まりました。 去年12月からアスベストの除去などが行われ、6月9日朝、建物本体の解体工事が始まりました。 あいりん総合センターは、日雇い労働者たちに建設作業などの仕事を紹介するほか、市営住宅や病院も併設