熊本市中央区にある男女共同参画センター「はあもにい」で、手に持って使うマイクや楽器用のマイクなど、合わせて25点が無くなりました。 【写真を見る】誰が？なぜ…？無くなったものと同型のマイク 被害額は234万円に上り、警察が窃盗事件とみて捜査を進めています。 記者「こちらは無くなっていたものと同じタイプのマイクです。中にはケースだけ残り、中身が無くなっていたものもあったということです」 イベ