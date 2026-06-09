◇交流戦オリックス―ヤクルト（2026年6月9日京セラD大阪）9日のオリックス―ヤクルト1回戦（京セラドーム）は「岸和田けいりんナイター！」として開催され、大阪支部所属で5月のG1日本選手権を制覇した古性（こしょう）優作選手（35）が始球式を務めた。始球式は昨年のオリックス―DeNA2回戦以来、通算3度目。競輪のユニホームに袖を通し、2年連続でノーバウンド投球を披露した。「緊張しましたが、なんとか届いてよ