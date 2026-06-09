Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）リビングにArcade1Upの「NBA Jam」マシンを構え、小型とはいえレトロゲーム機のレプリカを家中に並べている筆者は、家庭用アーケードゲームにやや取りつかれているかもしれない。とはいえ、小銭をかき集めて高得点を競った懐かしい記憶を呼び起こしてくれる巨大なゲームマシンを置くためのスペースや資金を誰もが持っているわけではないことは重々承知だ。父の日に手軽なギフトを探している