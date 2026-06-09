石川県は9日、2024年の能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに5人の認定が決まったと発表した。石川県の関連死は501人になる見込み。建物倒壊などによる直接死228人と新潟、富山両県の関連死14人を合わせ、死者は743人に上る見通しとなった。9日は七尾市、能登町、内灘町が再審査の1人を含む計12人を審査。うち認定が決まったのは七尾市3人、能登町2人で、両市町が近く正式に認定する。7人は不認定となった。関連死