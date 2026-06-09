皇族数を確保するため旧宮家の男系男子を養子に迎える案について、その後に生まれた男子の皇位継承権に森衆議院議長が触れたことについて、中道改革連合など3党が「取りまとめの内容を超えている」と批判しました。【映像】森議長の「養子案」めぐる発言を批判 中道など3党一致中道・階幹事長「議長の発言というのは、やっぱり正副議長の取りまとめを超えたものであって、それはおかしいという意見は出て、そこではみんな見解が