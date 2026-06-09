講演する岸田元首相＝9日午後、東京都千代田区自民党の岸田文雄元首相は9日、東京都内で講演し、日韓両国が戦略分野の投資で協力を推進する重要性を訴えた。中東情勢の混乱長期化を念頭に「共に成長し続けるために重要鉱物を含むサプライチェーン（供給網）の強靱化、多角化は喫緊の課題だ」と述べた。両国はエネルギー需給構造が類似しており「直面するエネルギー問題に取り組んでいくことは不可欠だ」と強調した。改善基調