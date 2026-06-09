ロッテは9日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムでの中日戦を「STARWARSNIGHT」として開催。映画の最新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の日米同時公開を記念した特別イベント。試合前にはスター・ウォーズの大ファンである俳優の恒松祐里（27）が始球式に登場。5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなんで背番号54のユニホームを身につけ、ワンバウンドながら捕手の構えたミットに収まるストラ