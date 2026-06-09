18歳の娘に暴行を加えた疑いで、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が書類送検されました。書類送検された読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督は、5月25日、東京・渋谷区の自宅で、同居する18歳の娘の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。阿部前監督はその場で現行犯逮捕され、翌日未明には釈放されていて、「姉妹がけんかしていて『静かにしろ』とやめさせようとしたら言い返されてカッ