Radio Berryの公式Xが更新されました。【映像】観覧休止となった対象の番組「番組観覧休止のお知らせ宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下記番組の観覧を当面の間休止させていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。観覧の再開時期につきましては、今後の状況を踏まえて判断し、改めてお知らせいたします。それまでは、ラジオ本放送またはradikoでお楽