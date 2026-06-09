名古屋市の地下鉄の駅のホームドアが6月8日、１つの駅を除き、すべての駅に設置されました。最後に残された「上小田井駅」に設置できないのには、“ある理由”がありました。 ■乗客の安全守るため…ホームドアの設置“残り1駅”に 列車との接触や、ホームから転落を防ぐ「ホームドア」。8日、名古屋市営地下鉄鶴舞線・赤池駅の1・2番線ホームで運用が始まり、これで名古屋市交通局が