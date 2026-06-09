【漫画】本編を読む誰もが知っている有名な昔話に、ねこが登場したらどうなる？ そんな「ありそうでなかった」発想で、愛くるしさと、癒やしと、ふてぶてしさをたっぷりお届けしてくれる『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。もしもねこが「鶴の恩返し」に出てきた鶴なら、物語はどうなるだろうか？自分を助けてくれた男へ「決して覗かないでくださいね」と告げ、部屋に籠るねこ。すると、ザッザッザッ…。何や