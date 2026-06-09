マウスコンピューターは、「夏先取りセール」として、同社ECサイトにて期間限定のPC割引セールを開始した。2026年6月24日(水)10時59分まで。対象製品を最大値引き10万円の特価で販売する。マウスコンピューターがオンライン直販で夏先取りセールセール対象となるPCの一例は以下の通り。mouseノートPC「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-b5a7a01sragew102dec/通常価格329,800円 → セ