時代の変化に対応できない中高年を待ち受ける末路とは。ノーベル賞作家クッツェーの最高傑作とされる『恥辱』は、モテ続けてきた52歳の白人大学教員が、教え子へのセクハラで告発されても謝罪を拒否し、一人娘の元に転がり込む。すると一人娘に悲劇が襲った。文筆家の堀越英美さんが書いた『あなたのモヤモヤに効く世界文学』（筑摩書房）より、紹介しよう――。写真＝iStock.com／bingokid※写真はイメージです - 写真＝iStock.co