マウスコンピューターは、2026年9月19日〜10月4日に開催される、「第20回アジア競技大会」において、パートナーシップ契約を締結したことを発表した。eスポーツ用PC及び周辺機器カテゴリのオフィシャルサプライヤー(Tier4)として、同社G TUNEのPCや、液晶ディスプレイなどの周辺機器にて協賛する。アジア最大規模の総合スポーツ大会にマウスコンピューターが協賛。特にeスポーツ競技で貢献するアジア競技大会は、アジア・オリンピ