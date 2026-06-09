歌手・女優のナナ宅に侵入した強盗犯に、懲役7年の実刑判決が下された。6月9日、ナナは自身のインスタグラムを更新。「被害者は誰なのか」と題した文章を投稿した。【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”この日、ナナは自身の自宅に侵入して強盗行為を働いた男の判決を報じる記事のスクリーンショットとともに、「被害者：？、犯罪者：悔しいです、被害者：？」という言葉を添え、司法への強い不信感を露わにした。（