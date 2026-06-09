開幕が目前に迫った北中米ワールドカップ。開催国メキシコと同じグループAに入った韓国代表は、米ソルトレイクシティでの事前キャンプを終え、6月7日（日本時間）にベースキャンプ地となるグアダラハラへ乗り込んだ。森保ジャパンは事前キャンプ中、モンテレイで現地ファンの熱烈な歓迎を受けて話題を集めたが、韓国も同じく“祝祭ムード”の中で現地入りした。【関連】W杯史上初の日韓戦は濃厚？予想されるケースは…現地到着初日