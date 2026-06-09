【女子旅プレス＝2026/06/09】大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンとして話題を集めた、石黒浩氏プロデュースの「いのちの未来」がアップデートされ、新シナリオを加えた「いのちの未来＋」として2026年7月25日〜9月25日（金）まで東京・高輪で開催される。【写真】万博パビリオンでの「いのちの未来」実施風景◆大阪・関西万博「いのちの未来」の感動再び「いのちの未来＋」と題された同展は、高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの