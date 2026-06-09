長年の交際が必ずしもゴールを直結するわけではなかった。14年間にわたり愛を育んできたスヨンとチョン・ギョンホが破局を迎えた。【画像】スピード婚のティファニー、夫と濃厚キス一方で、公開恋愛からわずか3カ月で結婚したティファニーのエピソードが再び注目を集めている。6月9日、スヨンの所属事務所サラムエンターテインメントは「（スヨンとチョン・ギョンホが）破局したのは事実。今後は良き友人の関係に戻ることにした」