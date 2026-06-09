身長158センチ、体重76キロを公表し「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオンさん（33）が、2026年6月7日にXで、特定のファン1人に対し「出入り禁止措置」を取ったと発表した。8日にも改めて状況を説明するなかで、「いつか付き合えるかも！」と考えている人がいるようだとして、「オススメしませんよ！！！！！ 普通の恋をしてください！！！！！」と呼びかけた。「日に日に行為がエスカレートしている」藤