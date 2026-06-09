過去6回ソロで表紙を飾ってくださったSnow Manの渡辺翔太さん。これまでも様々な魅力を披露してきた渡辺さんが今回の2499号では “リボンに囚われた妖精”を彷彿させる姿で表紙に登場！ ファンタジックな撮影の裏側をレポートします。今回のグラビアは「月夜」「永遠」「妖精」…というピーターパンの物語の3つのエッセンスを取り入れた撮影＋等身大の渡辺さんのいまを切り取る撮影の2パートにわけて撮影しました。「月夜」をテー