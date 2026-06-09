◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２４年の有馬記念の覇者で、１１着に大敗した昨年の雪辱を期すレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）の秘める能力は春の大一番でも見劣らない。昨年は右前脚の第１指骨剥離（はくり）骨折明けで、同じ約半年ぶりのぶっつけ本番でも今回は順調度が違う。太田助手が「調整過程は昨年の宝塚記念よりもいいです」と説明するように