｢イグ･ノーベル賞｣生物学賞/兒嶋朋貴さんが講演 高松第一高校(高松市桜町) シマウマはなぜしま模様なのか――。独創的な研究を表彰する「イグ・ノーベル賞」の生物学賞に選ばれた兒嶋朋貴さんが9日、高松第一高校で講演し、生徒がシマウマのしま模様の効果について学びました。 （「イグ・ノーベル賞」生物学賞／兒嶋朋貴さん）「（牛は）困っているし、使えそうな機能があるかもしれないん