◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦東北福祉大７―１中部学院大（９日・神宮）連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）が、２年ぶり５度目の出場となった中部学院大（東海地区大学）を下して初戦を突破した。先発した最速１５５キロ右腕・猪俣駿太（４年＝明秀学園日立）は、球場表示で最速１５２キロをマークして７回４安打１失点、４奪三振と好投。打線は３本塁打を含む１１安打で７点を奪って快