◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の戸郷翔征投手が１０日の楽天戦（楽天モバイル）で今季３勝目を目指して先発する。９日は楽天モバイルでキャッチボールなどで調整を行った右腕は「一人一人先頭を抑えるとか必要なことはあると思いますし、最少失点でいくところもそうですし、先発投手としての役割を果たしたいと思います」と意気込んだ。前回登板の３日のオリックス戦（東京ドー