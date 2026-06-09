一世を風靡（ふうび）したアイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」元メンバーの近影が公開された。タレント・ミラクルひかるのインスタグラムに登場したのは、元「光ＧＥＮＪＩ」でアーティストの諸星和己。ミラクルは「諸星かーくん様の単独ライブを鑑賞させていただきました」と明かし、「グッズドンピシャタイプのふわふわエコバッグも購入して楽しんでおりましたら『青汁といえば、青汁のおばさんがいらっしゃっております！』