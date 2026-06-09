日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。毎年、豪雨災害をもたらす線状降水帯。その観測精度向上に向けた新たな取り組みを取材しました。◇7日に関東も梅雨入りするなど、各地で大雨シーズンが始まるなか、先週、鹿児島県長島町から15キロほど離れた海上では、気象庁気象研究所などの研究チームが無人の観測装置を海に投入しました。遠隔で操作でき、水温や