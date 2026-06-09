中東情勢の影響について、日本テレビと大同生命が共同で、全国の主に中小規模の企業にアンケートを行い、805社から回答を得ました。■中東情勢影響で、中小企業の業績変化や今後見込まれるマイナス要因は？中東情勢が長期化しているなか、中小企業の経営にはどのような影響は出ているのか、まず、主だった質問4つとその回答の割合を見ていきます。（日本テレビ・大同生命の共同調査中小企業経営者向けコミュニティサイト“どうだ