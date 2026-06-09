ＮＨＫ「あさイチ」が９日放送され、ＳＮＳ上では「スタジオの福岡率すご」「福岡勢揃い」「福岡県人会」「福岡ローカル感がすごい」などと沸いた。この日のゲストはモデル、女優の井桁弘恵（２９）とこがけん（４９）。ＭＣの「博多華丸・大吉」が福岡出身で、井桁もこがけんも福岡出身であることから、「今日のあさイチ、福岡すぎない？？？」「福岡率高い」との声が相次いだ。さらには「井桁さんこがけんさん、お二人共に