「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（９日、尼崎）徳島の次世代を担うトップルーキー・田中駿兵（２３）＝徳島・１３１期・Ａ１＝が２日目５Ｒを逃げで勝利。初日６着から一気に巻き返した。２号艇にボート界の千両役者・峰竜太（佐賀）が控えるイン戦だったが、成長著しい若武者に怖いモノはなし。「１Ｍは完璧でした」とこん身のターンで難敵の攻めをブロック。バックで先頭に躍り出た。１周２Ｍは「格好をつけようとして失敗。