「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（９日、尼崎）黒井達矢（３７）＝埼玉・１０３期・Ａ１＝がド派手な一撃で今節初勝利を勝ち取った。２日目２Ｒは、内枠の河合佑樹（静岡）と森永淳（佐賀）が競り合う隙を逃さず、３コースから軽快なターンで差し抜け快勝。３連単は５万７７４０円の高配当を演出した。「スリット近辺はいい人と比べて分が悪いけど、ターン回りは良くなっている。出足は自分の好きな感じ」と自慢の旋回力を生