「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（９日、尼崎）Ｗドリームの第２弾、１２Ｒぶるたんドリームは、地元の吉川元浩（兵庫）がイン速攻で快勝。２着は上條暢嵩（大阪）、３着に佐藤翼（埼玉）が続いた。２日目に連勝者は現れず、吉川を含め吉田拡郎（岡山）と宮田龍馬（兵庫）が初日から３走オール３連対をキープしている。１０日は予選３日目が行われるドリーム組以外でも、地元勢が好調。小坂尚哉（兵庫）は９Ｒを鮮やかなまくり