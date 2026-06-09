昨年８月、５５歳で亡くなった韓国俳優のソン・ヨンギュさんが５日に公開されたネットフリックス「鉄槌教師」に登場し話題を集めていると９日、現地メディアのスタートゥデイなどが報じた。「鉄槌教師」は一線を越えた学生、教師、保護者により崩壊した大韓民国の教育現場を守るために創設された教権保護局の痛快な“鉄槌教育”を描いた作品で、公開されるやわずか１日で「今日の韓国ＴＯＰ１０」１位を記録したという。そん