陸上自衛隊は9日、陸上から敵の艦船を攻撃する地対艦ミサイルの射撃訓練を東京・小笠原村の南鳥島で行うため、12式地対艦誘導弾の機材と関係する部隊が民間フェリーで向かっていると明らかにした。12式地対艦誘導弾は、敵の射程圏外から反撃できる「スタンド・オフ防衛能力」の一環として配備されていて、プログラミングされたコースに従って山などを迂回し、洋上では低高度を飛んで目標を攻撃することができる。自衛隊は地対艦ミ