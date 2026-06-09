アメリカ国防総省が8日、中国軍と関係のある「軍事企業」のリストを公開したことを受け、掲載された中国企業が次々と反論しています。中国のネット通販大手「アリババ」は8日に発表した声明で、「根拠なくリストに追加されている。アリババグループは中国の軍事関連企業ではない」と反論しました。その上で「当社のイメージを損なうような行為に対しては、あらゆる法的措置を講じる。国防総省による軍事企業リストに掲載されたとし