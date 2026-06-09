中国の習近平国家主席はきょう（9日）午後、2日間にわたる北朝鮮訪問を終え、北京に戻りました。金正恩総書記との会談を通して両国の結束を確認する一方、非核化について言及することはありませんでした。中国外務省によりますと、きょう（9日）正午すぎ、習近平国家主席と妻の彭麗媛氏は、金正恩総書記と妻の李雪主氏が主催する少人数の昼食会に出席しました。ここで習主席は「金総書記と私は、新時代における両国関係の発展につ