栃木県宇都宮市の住宅街で、9日午後、クマ1頭が捕獲されましたが、宇都宮市は10日も市内の市立小・中学校の一斉休校を決めた。9日午後3時半ころ、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の庭でクマ1頭が動物園職員に麻酔銃を撃たれ、捕獲された。宇都宮市内では、先週末からクマの目撃情報が相次いだことから、市立の小中学校は全校で、8日、9日と休校になっていた。宇都宮市は「クマが複数いるのではないかとの情報もあり、安全の確認がとれる