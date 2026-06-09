競泳の日本代表が９日、パンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向け、都内で実施している合宿を公開した。２４年パリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）は、個人２種目で日本記録を樹立して金を含む４個のメダルを獲得した２０１８年大会（東京辰巳国際水泳場）以来の出場。「そろそろ５６秒台を出したい」。大活躍した思い出の大会で、白血病から復帰後の１００メートルバタフライ自己ベストタイム更新を誓った。うっ