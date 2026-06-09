クマ対策要望書を環境省の森下千里政務官（右）に提出する東北市長会会長の西秀記青森市長＝9日午後クマによる人的被害が多発する中、東北市長会は9日、環境省の森下千里政務官と面会し、国が6月下旬から東北を中心に実施する個体数調査の結果を速やかに公表することや、狩猟免許を持つ人を公務員として任用する「ガバメントハンター」の確保に向けた支援拡充を要望した。東北市長会によると、5月に総会を開きクマ被害対策など