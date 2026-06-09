日本維新の会の看板政策「大阪都構想」を巡り、大阪府市両議会で維新に次ぐ第2、第3会派の公明党と自民党は9日、制度案を作る法定協議会（法定協）に参加しないと決めた。公明市議団は声明文で、吉村洋文知事（維新代表）が来春の住民投票実施を目指していることに触れ「特定の政党や個人の独断で進められている党利党略の横暴だ」と批判した。12日予定の初会合には、維新のみが出席する見通し。主要会派が不在の中、議論が深