自民党と日本維新の会は9日、社会保障改革を巡る実務者協議を国会内で開き、高齢者医療費の窓口負担割合の見直しを議論した。維新は原則3割への将来的な引き上げを主張したが、自民は難色を示し、隔たりは埋まらなかった。月内の合意を目指し、近く再協議する。政府がまとめる経済財政運営の指針「骨太方針」に反映させたい考えだ。両党は現役世代の保険料軽減に向け、連立政権合意書で社会保障改革の13項目を列挙。窓口負担に