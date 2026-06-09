去年3月、東京・目黒区の住宅に侵入したとして逮捕・起訴された実行役の男2人を、トクリュウ＝「匿名・流動型犯罪グループ」の指示役に紹介したとみられる男が警視庁に新たに逮捕されました。【写真を見る】「金がなくて“案件”を探しているやつがいれば俺に言え」実行役を“指示役”に紹介し住居侵入の手助けしたか職業不詳の男（24）逮捕警視庁住居侵入ほう助の疑いで逮捕されたのは、千葉県市原市の職業不詳・神谷ブランダ