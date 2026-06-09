これはFNNが入手した9日午後3時半ごろ、栃木県宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の庭に入り込んだクマに動物園職員が麻酔銃を撃つ瞬間の映像です。クマはこの後、動きが鈍くなって捕獲され、映像には大勢の人の手で運び出されるまでの様子も映っています。宇都宮市内では先週末からクマの目撃情報が相次いだことから、市立の小中学校は全校で8日、9日と休校になっています。クマが2頭いたとの情報もあり、市は、今まで目撃されたクマが同一