日銀の政策金利引き上げを受け、メガバンクや地方銀行でも普通預金の金利を0.3％前後へ引き上げる動きが広がりました。金利が上がったことで、預けておけば増えると安心している人も多いのではないでしょうか。【写真】金利上昇で住宅ローンを見直す？ただ、日常生活でコンビニエンスストアにあるATMを利用する人は、「この程度の金利なんてATMの時間外手数料で消えちゃうよ」と考えるでしょう。では実際に、10万円を銀行に預ける