またもクマによる人への被害です。9日朝、由利本荘市で87歳の女性が自宅の玄関付近でクマに遭遇し、驚いて転倒しました。女性は右ひじなどに軽いけがをしています。現場は市の中心部の住宅街で、今年クマによる人への被害は女性で5人目です。山粼愛子記者リポ「女性が玄関から外に出ていたところ、クマは玄関の方に近づいてきたということです」現場は由利本荘市鶴沼の住宅敷地内です。由利本荘警察署の調べによりますと、9