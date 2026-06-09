日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。【写真】ミンソクの養兄・キム・ヒスンを演じるのは…幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子（仁村紗和）。23年の時を超え、出会った二人は、国の壁も越えて惹かれ合っていく。