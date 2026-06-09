専用内外装を備えた最上級グレードとは？トヨタは2026年5月28日、新型「ハイラックス」を発売しました。新型ハイラックスは、力強さと先進性を兼ね備えたエクステリアデザインへと刷新され、最新の安全技術を採用。日常使いからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍するピックアップトラックへと進化しました。そのなかでも最も高価な最上級グレードが「Z“Adventure”」です。どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像