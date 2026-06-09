NHK総合で2025年に放送された夜ドラ『ひらやすみ』が、第52回放送文化基金賞のドラマ部門最優秀賞を受賞。また、出演した岡山天音と森七菜がそれぞれ演技賞を受賞し、三冠を達成した。 参考：岡山天音×森七菜、現実と地続きだった『ひらやすみ』の日々“新品の明日”のきっかけに 本作は、真造圭伍の同名漫画を原作としたヒューマンドラマ。東京・阿佐ヶ谷の一軒家を舞台に、元俳優で現在は定職なし、恋人なしの自