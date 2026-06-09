若者の政治参加が課題となるなか、大学生に選挙についての理解を深めてもらおうと、香川大学で模擬選挙の授業が行われました。 【写真をみる】大学生たちが開票作業の実務まで体験香川大学で模擬選挙 開票作業などの実務も体験 模擬選挙は高松市選挙管理委員会などが、若い世代の投票率の向上をと行ったもので、香川大学の学生約30人が参加しました。投票だけでなく、開票作業などの実務も体験します。 学生たちは今年2月の